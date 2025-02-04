Die Ruhrpottwache
Folge 16: Abgeseilt
23 Min.Ab 12
Im Schlaf begafft! Eine junge Frau kommt auf die Wache, weil sie das Gefühl hatte, dass nachts jemand in ihrem Schlafzimmer ist. Sie hat eine Videokamera installiert und nun den schaurigen Beweis gefilmt. Aber wer ist der vermummte Spanner? Und: Eine Frau ruft die Polizei um Hilfe, weil ihre Nachbarin vor ihrer Tür steht und sie mit einer Axt bedroht.
