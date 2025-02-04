Die Ruhrpottwache
Folge 37: Kammerflimmern
23 Min.Ab 12
Die Beamten finden einen bewusstlosen Jungen, dem offenbar mit einem Defibrillator ein Stromschlag versetzt wurde. Seine beiden Begleiterinnen bleiben zuerst vermisst. Ein blutüberströmter Teenager, der schwer verletzt ist, schleppt sich auf seinem verbeulten Fahrrad auf den Parkplatz der Wache. Sofort laufen die Kripobeamten dem Teenager entgegen und stützen ihn. Der Junge sagt noch, dass er "ein Verbrechen melden muss", bevor er die Augen verdreht und ohnmächtig zusammenbricht.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick