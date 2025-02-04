Die Ruhrpottwache
Folge 40: Weg da, mein Baby kommt!
23 Min.Ab 12
Vor einem Café kommt es zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen zwei Pärchen. Es gab Streit, weil das eine Pärchen das andere des Diebstahls bezichtigt. Der beschuldigte Mann hält die ganze Situation für ein Missverständnis - seine Frau ist hochschwanger. Sie hätten das Café nur wegen eines wichtigen Termins in der Klinik so schlagartig verlassen.
