Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ruhrpottwache

Gefährliche Geschwisterliebe

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 33
Gefährliche Geschwisterliebe

Gefährliche GeschwisterliebeJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache

Folge 33: Gefährliche Geschwisterliebe

42 Min.Ab 12

Die Beamten werden zu einem Haus gerufen, in dem Schreie gehört wurden. Vor Ort stürmt ihnen die Melderin schon aufgeregt entgegen und den Beamten fällt direkt auf, dass die Haustür offen steht. In diesem Moment kommt ein Unbekannter mit einem schweren Fernseher aus dem Haus, lässt diesen fallen und rennt weg ... - Die Kripo wird zu einem Fitnessstudio gerufen, wo eine junge Frau angegriffen und fast vergewaltigt wurde.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Die Ruhrpottwache
SAT.1 GOLD
Die Ruhrpottwache

Die Ruhrpottwache

Alle 7 Staffeln und Folgen