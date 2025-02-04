Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Ruhrpottwache

Ausspioniert

SAT.1 GOLD
Staffel 5
Folge 55
Ausspioniert

AusspioniertJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache

Folge 55: Ausspioniert

42 Min.
Ab 12

Auf Streife beobachten die Beamten, wie ein Auto mit einem um Hilfe schreienden Mann auf der Motorhaube an ihnen vorbeifährt. Sofort nehmen sie die Verfolgung auf und versuchen den Wagen zu stoppen. - Ein junges Paar wurde angegriffen und bestohlen. Mit Hilfe eines Überwachungsvideos können die Beamten den Tathergang rekonstruieren: Drei vermummte Männer gehen auf die beiden los und haben es offensichtlich nur auf das Handy des Mädchens abgesehen.

Die Ruhrpottwache
SAT.1 GOLD
Die Ruhrpottwache

Die Ruhrpottwache

