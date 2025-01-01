Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ruhrpottwache

Der Vertrauensmissbrauch

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 14
Der Vertrauensmissbrauch

Der VertrauensmissbrauchJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache

Folge 14: Der Vertrauensmissbrauch

43 Min.Ab 12

Großer Schock: In einer Wohnung wird eine ältere Dame blutend und bewusstlos von ihrer Tochter aufgefunden. Wer hat der älteren Dame das angetan? Eine Frau soll vom Assistenzhund ihrer Mieterin gebissen worden sein. Die Mieterin, die an Epilepsie leidet, kann sich das gar nicht erklären. Nun ermittelt die Polizei! Und: Die Polizisten werden zu einem Kosmetikstudio gerufen. Vor Ort treffen sie auf eine panische Braut, die nach einer Behandlung ihre Augen nicht mehr öffnen kann.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Die Ruhrpottwache
SAT.1 GOLD
Die Ruhrpottwache

Die Ruhrpottwache

Alle 7 Staffeln und Folgen