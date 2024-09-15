Die Ruhrpottwache
Folge 15: Sehnsucht nach Papa
43 Min.Folge vom 15.09.2024Ab 12
Ein 14-jähriges Mädchen will ihrem leiblichen Vater einen Überraschungsbesuch abstatten und ist danach nicht mehr zu erreichen. Besorgt fährt die Mutter zu ihrem Ex-Mann, der sie jedoch unsanft vor die Tür setzt. Fassungslos ruft sie die Polizei. Eine Frau wird auf dem Parkplatz einer Autovermietung brutal überfallen. Sofort will sie Anzeige erstatten, doch kurz vor dem Wacheeingang versperrt ihr plötzlich ihr Ex-Freund den Weg.
