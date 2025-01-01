Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Ruhrpottwache

In letzter Sekunde

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 10
In letzter Sekunde

In letzter SekundeJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache

Folge 10: In letzter Sekunde

42 Min.Ab 12

Ein Notruf geht bei der Polizei ein: Eine Frau wird von einer dunklen Gestalt verfolgt! Doch als die Beamten eintreffen, liegt die Frau bereits am Boden. Eine Mutter kommt besorgt auf die Wache: Ihr 11-jähriger Sohn ist nach der Schule nicht nach Hause gekommen und hat 500 Euro aus der Urlaubskasse mitgenommen. Was hat er nur mit dem ganzen Geld vor?

