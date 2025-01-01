Die Ruhrpottwache
Folge 2: Henry und Sally
42 Min.Ab 12
Eine aufgebrachte Frau stürmt in die Wache und will ihren Sohn als vermisst melden. Er sei von der Schule nicht nach Hause gekommen und an sein Handy geht er auch nicht. Eine Frau entdeckt den Fußballtrainer ihrer Kinder nur mit Fußballschuhen bekleidet in einem Gebüsch. Verzweifelt erklärt der Trainer, dass er überfallen wurde und Hilfe braucht.
