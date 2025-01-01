Die Ruhrpottwache
Folge 5: Ein Albtraum in Weiß
43 Min.Ab 12
Die Polizisten werden zu einem schrecklichen Unfall gerufen. Vor Ort steht eine Braut im blutverschmierten Kleid völlig aufgelöst neben dem Notarzt, der gerade versucht, ihren Vater zu reanimieren. Eine Frau bricht völlig aus der Puste auf dem Wacheparkplatz zusammen. Ihr Sohn soll in einen unbekannten Wagen gestiegen und entführt worden sein. Und: Ein Elektroladen wird ausgeraubt. Die Beamten müssen schnell zum Tatort, denn Täter befindet sich wohl noch vor Ort.
