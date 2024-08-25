Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ruhrpottwache

Hoch, Höher, am Höchsten

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 7vom 25.08.2024
Hoch, Höher, am Höchsten

Hoch, Höher, am HöchstenJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache

Folge 7: Hoch, Höher, am Höchsten

43 Min.Folge vom 25.08.2024Ab 12

Die Streifenpolizisten werden zu einem verletzten jungen Mann gerufen. Dieser ist beim Versuch ein Gebäude hochzuklettern abgerutscht und in die Tiefe gestürzt. Ein alter Mann bricht aufgrund von falschen Medikamenten während seiner Geburtstagsfeier zusammen. Doch wer will dem alten Mann Schaden zufügen? Und: Die Streifenpolizisten fahren soeben an einem Fabrikgelände vorbei, als ihnen eine verdächtige Situation zwischen zwei Erwachsenen und einem Jungen auffällt.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Die Ruhrpottwache
SAT.1 GOLD
Die Ruhrpottwache

Die Ruhrpottwache

Alle 7 Staffeln und Folgen