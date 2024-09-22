Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Ruhrpottwache

SAT.1 GOLD
Staffel 7
Folge 18
vom 22.09.2024
Folge 18: 3, 2, 1... MEINS!

43 Min.
Folge vom 22.09.2024
Ab 12

Der blanke Horror für jede Frau: Morgens wacht sie völlig benebelt auf und stellt fest, dass jemand in ihr Haus eingebrochen ist! Dabei muss sie betäubt worden sein, denn selbst der Diebstahl der Möbeln hat sie nicht geweckt. Eine Mutter möchte ihr 19-jährige Tochter vom Volleyball abholen und wartet vergebens vor der Eingangstüre. Kurzerhand macht sie sich auf die Suche und findet ihre nackte Tochter bewusstlos in der Dusche liegend vor - inmitten einer Blutlache.

SAT.1 GOLD
