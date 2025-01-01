Die Ruhrpottwache
Folge 16: Heiß gefahren
43 Min.Ab 12
Eine Fahrlehrerin kann es nicht fassen: Auf frischer Tat ertappt sie einen ehemaligen Fahrschüler dabei, wie er die Reifen des Fahrschulwagens zersticht. Und das ist nicht der erste Angriff auf sie. - Eine Filialleiterin trifft der Schock: Während sie einkaufen war, ist jemand in ihre Wohnung eingebrochen. Nun ist der Sohn verschwunden! Blutflecken und Indizien eines Kampfes lassen noch Schlimmeres vermuten.
