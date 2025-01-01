Die Ruhrpottwache
Folge 21: Die Umzugsentführung
43 Min.Ab 12
Eine 33-Jährige beauftragt ein Umzugsunternehmen, um ihr Hab und Gut in das neue Heim zu bringen. Voll bepackt macht sich der Umzugstransporter auf den Weg. Seltsamerweise ist auch die 11-jährige Tochter ab dem Zeitpunkt verschwunden! Doch das ist nicht alles, denn plötzlich steht ein weiterer Umzugstransporter vor der Tür ... - Und: Eine 35-Jährige macht sich Sorgen um ihre 19-jährige Schwester.
