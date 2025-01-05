Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLD Staffel 7 Folge 45 vom 05.01.2025
Folge 45: Wiederholungstäter

43 Min. Folge vom 05.01.2025 Ab 12

Treibt ein Wiederholungstäter auf einem Firmenparkplatz wieder sein Unwesen? Mithilfe der Videoüberwachung werden die Ermittler zu einer Arbeitskollegin des Opfers geführt, die wohl auch ein Motiv hat. - Ein seit vier Tagen vermisstes Mädchen kann mithilfe eines Drohnenvideos aufgespürt werden. Anscheinend ist sie einem vorbestraften Sexualstraftäter zum Opfer gefallen! - Ein Patient wurde mit dem Rollstuhl die Treppe hinunter gestoßen! Ist ein Konflikt der Auslöser gewesen?

