Puls8 HDStaffel 7Folge 13vom 26.02.2026
Folge 13: Eine Hütte in Diamond Bar

21 Min.Folge vom 26.02.2026Ab 6

In Diamond Bar wollen Christina und Tarek in ein neues Projekt investieren. Die Immobilie ist ziemlich heruntergekommen und benötigt dringend einen neuen Anstrich. Als sie das Haus betreten, steigt dem Paar ein übler Geruch in die Nase. Doch trotz allen Widrigkeiten lassen sich die beiden nicht abschrecken, sofort an die Arbeit zu gehen.

