Die Super-Makler - Top oder Flop?
Folge 13: Eine Hütte in Diamond Bar
21 Min.Folge vom 26.02.2026Ab 6
In Diamond Bar wollen Christina und Tarek in ein neues Projekt investieren. Die Immobilie ist ziemlich heruntergekommen und benötigt dringend einen neuen Anstrich. Als sie das Haus betreten, steigt dem Paar ein übler Geruch in die Nase. Doch trotz allen Widrigkeiten lassen sich die beiden nicht abschrecken, sofort an die Arbeit zu gehen.
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Discovery Media Ventures Ltd.
