Die Super-Makler - Top oder Flop?
Folge 8: Mid-Century-Charme
21 Min.Folge vom 27.06.2026Ab 6
Tarek hat ein Angebot in Orange County erhalten, das eine Investition wert sein könnte. Gemeinsam mit Christina macht er sich auf den Weg zur Besichtigung der Immobilie. Obwohl das Innere des Hauses komplett verdreckt ist, hat es einen ganz besonderen Charme. Doch reicht das aus, um das Paar zum Kauf zu bewegen?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Super-Makler - Top oder Flop?
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-9: Discovery Media Ventures Ltd.
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren