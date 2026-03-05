Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Super-Makler - Top oder Flop?

Puls8 HDStaffel 7Folge 15vom 05.03.2026
22 Min.Folge vom 05.03.2026Ab 6

Tarek und Christina sehen sich gemeinsam ein Haus an, das dringend einen neuen Anstrich benötigt. Die Renovierungskosten schätzen sie auf rund 90.000 Dollar. Können die beiden das Geschäft am Ende mit Gewinn abschließen?

