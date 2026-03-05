Die Super-Makler - Top oder Flop?
Folge 15: Die Pool-Katastrophe
22 Min.Folge vom 05.03.2026Ab 6
Tarek und Christina sehen sich gemeinsam ein Haus an, das dringend einen neuen Anstrich benötigt. Die Renovierungskosten schätzen sie auf rund 90.000 Dollar. Können die beiden das Geschäft am Ende mit Gewinn abschließen?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Super-Makler - Top oder Flop?
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Discovery Media Ventures Ltd.
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren