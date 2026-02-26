Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Super-Makler - Top oder Flop?

Doppelter Hausverkauf

Puls8 HDStaffel 7Folge 12vom 26.02.2026
Doppelter Hausverkauf

Doppelter HausverkaufJetzt kostenlos streamen

Die Super-Makler - Top oder Flop?

Folge 12: Doppelter Hausverkauf

21 Min.Folge vom 26.02.2026Ab 6

Tarek und Christina sind heute in Orange County unterwegs, um ein Haus mit drei Schlafzimmern und zwei Bädern zu besichtigen. Obwohl das Angebot zunächst nicht sehr verlockend klingt, lassen sich die beiden auf den Deal ein. Und das Ergebnis kann sich definitiv sehen lassen.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Die Super-Makler - Top oder Flop?
Puls8 HD
Die Super-Makler - Top oder Flop?

Die Super-Makler - Top oder Flop?

Alle 6 Staffeln und Folgen