Die Super-Makler - Top oder Flop?
Folge 12: Doppelter Hausverkauf
21 Min.Folge vom 26.02.2026Ab 6
Tarek und Christina sind heute in Orange County unterwegs, um ein Haus mit drei Schlafzimmern und zwei Bädern zu besichtigen. Obwohl das Angebot zunächst nicht sehr verlockend klingt, lassen sich die beiden auf den Deal ein. Und das Ergebnis kann sich definitiv sehen lassen.
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2013
