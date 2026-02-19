Platzwunder in Lake WoodJetzt kostenlos streamen
Die Super-Makler - Top oder Flop?
Folge 7: Platzwunder in Lake Wood
21 Min.Folge vom 19.02.2026Ab 6
In Lakewood, Kalifornien, wittern Tarek und Christina ein lukratives Geschäft. Doch als sie vor Ort eintreffen, um die Immobilie zu besichtigen, erwartet die beiden eine böse Überraschung. Trotzdem will das Paar das Projekt in Angriff nehmen. Die Renovierungsarbeiten kosten geschätzt 70.000 Dollar. Tarek aber bleibt optimistisch, dass sich der Kauf lohnen wird.
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Die Super-Makler - Top oder Flop?
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Discovery Media Ventures Ltd.
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