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Die Super-Makler - Top oder Flop?

Platzwunder in Lake Wood

Puls8 HDStaffel 7Folge 7vom 19.02.2026
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Die Super-Makler - Top oder Flop?

Folge 7: Platzwunder in Lake Wood

21 Min.Folge vom 19.02.2026Ab 6

In Lakewood, Kalifornien, wittern Tarek und Christina ein lukratives Geschäft. Doch als sie vor Ort eintreffen, um die Immobilie zu besichtigen, erwartet die beiden eine böse Überraschung. Trotzdem will das Paar das Projekt in Angriff nehmen. Die Renovierungsarbeiten kosten geschätzt 70.000 Dollar. Tarek aber bleibt optimistisch, dass sich der Kauf lohnen wird.

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