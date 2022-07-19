Zum Inhalt springenBarrierefrei
Doppelt kocht besser

Rumpsteak in Senf-Zwiebel-Panierung (Steak Strindberg)

SAT.1Folge vom 19.07.2022
Rumpsteak in Senf-Zwiebel-Panierung (Steak Strindberg)

Rumpsteak in Senf-Zwiebel-Panierung (Steak Strindberg)Jetzt kostenlos streamen

Doppelt kocht besser

Folge vom 19.07.2022: Rumpsteak in Senf-Zwiebel-Panierung (Steak Strindberg)

43 Min.Folge vom 19.07.2022Ab 6

Bei "Doppelt kocht besser" treten drei Duos gegeneinander an. Nur den kocherfahrenen Kandidat:innen wird von unserem Spitzenkoch Alexander Kumptner das Rezept erklärt. Sie müssen ihre Teampartner:innen per Headset über den gesamten Kochprozess anleiten. Welches Team hat die Chance auf 1.000 Euro Gewinn? Unserer Challenge stellen sich heute Kinder und ihre Eltern: Melissa (28) & Petra (55), Jessica (20) & Kai (44) sowie Patrizia (30) & Gabriele (65).

