Mailänder Schnitzel mit Tomatensauce
Doppelt kocht besser
Folge vom 28.07.2022: Mailänder Schnitzel mit Tomatensauce
43 Min.Folge vom 28.07.2022Ab 6
Bei "Doppelt kocht besser" treten drei Duos gegeneinander an. Nur den kocherfahrenen Kandidat:innen wird von unserem Spitzenkoch Alexander Kumptner das Rezept erklärt. Sie müssen ihre Teampartner:innen per Headset über den gesamten Kochprozess anleiten. Welches Team hat die Chance auf 1.000 Euro Gewinn? Unserer Challenge stellen sich heute die Liebespaare: Monika (42) & Ludwig (48), Nora (26) & Lukas (28) sowie Monika (55) & Michael (68).