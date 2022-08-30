Doppelt kocht besser
Folge vom 30.08.2022: Lamm-Köfte mit Couscous
43 Min.Folge vom 30.08.2022Ab 6
Bei "Doppelt kocht besser" treten drei Duos gegeneinander an. Nur den kocherfahrenen Kandidat:innen wird von unserem Spitzenkoch Alexander Kumptner das Rezept erklärt. Sie müssen ihre Teampartner:innen per Headset über den gesamten Kochprozess anleiten. Welches Team hat die Chance auf 1.000 Euro Gewinn? Unserer Challenge stellen sich heute die Zwillinge Leonie (23) & Sophie (23), Enkel Alexander (30) & Oma Ilona (77) sowie Sohn Joshua (25) & Vater Matthias (55).