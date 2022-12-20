Doppelt kocht besser
Folge vom 20.12.2022: Königinpastete
43 Min.Folge vom 20.12.2022Ab 6
Bei "Doppelt kocht besser" treten drei Duos gegeneinander an. Nur den kocherfahrenen Kandidat:innen wird von unserem Spitzenkoch Alexander Kumptner das Rezept erklärt. Sie müssen ihre Teampartner:innen per Headset über den gesamten Kochprozess anleiten. Welches Team hat die Chance auf 1.000 Euro Gewinn? Unserer Challenge stellen sich heute die Liebespaare Remo (61) & Marietta (62), Sangita & Kevin (30), sowie Manu (35) & Daniel (40).