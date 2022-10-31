Halloween: Kürbisgratin mit Marshmallow und BlutfingerJetzt kostenlos streamen
Doppelt kocht besser
Folge vom 31.10.2022: Halloween: Kürbisgratin mit Marshmallow und Blutfinger
43 Min.Folge vom 31.10.2022Ab 6
Bei "Doppelt kocht besser" treten drei Duos gegeneinander an. Nur den kocherfahrenen Kandidat:innen wird von unserem Spitzenkoch Alexander Kumptner das Rezept erklärt. Sie müssen ihre Teampartner:innen per Headset über den gesamten Kochprozess anleiten. Welches Team hat die Chance auf 1.000 Euro Gewinn? Unserer Challenge stellen sich heute die Liebespaare Sebastian (25) & Nancy (23), Stefanie (37) & Alexander (42) sowie Tim (42) & Jessica (40).