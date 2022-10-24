Arancini mit Auberginen- und Erbsenfüllung mit Rote Beete-Tomaten-SugoJetzt kostenlos streamen
Doppelt kocht besser
Folge vom 24.10.2022: Arancini mit Auberginen- und Erbsenfüllung mit Rote Beete-Tomaten-Sugo
43 Min.Folge vom 24.10.2022Ab 6
Bei "Doppelt kocht besser" treten drei Duos gegeneinander an. Nur den kocherfahrenen Kandidat:innen wird von unserem Spitzenkoch Alexander Kumptner das Rezept erklärt. Sie müssen ihre Teampartner:innen per Headset über den gesamten Kochprozess anleiten. Welches Team hat die Chance auf 1.000 Euro Gewinn? Unserer Challenge stellen sich heute die Liebespaare Max (29) & Bon (29), Pius (32) & Danuta (39) sowie Petra (57) & Ralf (59).