SAT.1Folge vom 04.10.2022
Folge vom 04.10.2022: Kartoffelrösti mit Züricher Geschnetzeltem

43 Min.Folge vom 04.10.2022Ab 6

Bei "Doppelt kocht besser" treten drei Duos gegeneinander an. Nur den kocherfahrenen Kandidat:innen wird von unserem Spitzenkoch Alexander Kumptner das Rezept erklärt. Sie müssen ihre Teampartner:innen per Headset über den gesamten Kochprozess anleiten. Welches Team hat die Chance auf 1.000 Euro Gewinn? Unserer Challenge stellen sich heute die Freunde Ina (71) & Petra (72), Sascha (33) & Kevin (29), sowie Christina (41) & Mandy (51).

