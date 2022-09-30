Entenbrust mit SüßkartoffelgriesJetzt kostenlos streamen
Doppelt kocht besser
Folge vom 30.09.2022: Entenbrust mit Süßkartoffelgries
43 Min.Folge vom 30.09.2022Ab 6
Bei "Doppelt kocht besser" treten drei Duos gegeneinander an. Nur den kocherfahrenen Kandidat:innen wird von unserem Spitzenkoch Alexander Kumptner das Rezept erklärt. Sie müssen ihre Teampartner:innen per Headset über den gesamten Kochprozess anleiten. Welches Team hat die Chance auf 1.000 Euro Gewinn? Unserer Challenge stellen sich heute die Freunde Claudia (53) & Bärbel (70), Julian (32) & Jason (24), sowie Elke (63) & Daniela (63).