SAT.1Folge vom 20.10.2022
43 Min.Folge vom 20.10.2022Ab 6

Bei "Doppelt kocht besser" treten drei Duos gegeneinander an. Nur den kocherfahrenen Kandidat:innen wird von unserem Spitzenkoch Alexander Kumptner das Rezept erklärt. Sie müssen ihre Teampartner:innen per Headset über den gesamten Kochprozess anleiten. Welches Team hat die Chance auf 1.000 Euro Gewinn? Unserer Challenge stellen sich heute die Liebespaare Aylin (27) & Eddi (36), Christoph (36) & René (41) sowie Frank (65) & Gabriele (70).

