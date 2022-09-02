Knuspriges Hühnchen mit Süß-Sauer-SauceJetzt kostenlos streamen
Folge vom 02.09.2022: Knuspriges Hühnchen mit Süß-Sauer-Sauce
43 Min.Folge vom 02.09.2022Ab 6
Bei "Doppelt kocht besser" treten drei Duos gegeneinander an. Nur den kocherfahrenen Kandidat:innen wird von unserem Spitzenkoch Alexander Kumptner das Rezept erklärt. Sie müssen ihre Teampartner:innen per Headset über den gesamten Kochprozess anleiten. Welches Team hat die Chance auf 1.000 Euro Gewinn? Unserer Challenge stellen sich heute die Liebespaare Maximilian (26) & Katharina (25), Tony (32) & Nadine (35) sowie Manuel (38) & Samantha (31).