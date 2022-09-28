Doppelt kocht besser
Folge vom 28.09.2022: Wiener Schnitzel mit Erbsen
43 Min.Folge vom 28.09.2022Ab 6
Bei "Doppelt kocht besser" treten drei Duos gegeneinander an. Nur den kocherfahrenen Kandidat:innen wird von unserem Spitzenkoch Alexander Kumptner das Rezept erklärt. Sie müssen ihre Teampartner:innen per Headset über den gesamten Kochprozess anleiten. Welches Team hat die Chance auf 1.000 Euro Gewinn? Unserer Challenge stellen sich heute Eltern-Kind-Paare Renate (64) & Markus (43), Michael (55) & Dennis (18) sowie Anne (79) & Luca (30).