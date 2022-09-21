Kalbschnitzel mit PfifferlingenJetzt kostenlos streamen
Doppelt kocht besser
Folge vom 21.09.2022: Kalbschnitzel mit Pfifferlingen
43 Min.Folge vom 21.09.2022Ab 6
Bei "Doppelt kocht besser" treten drei Duos gegeneinander an. Nur den kocherfahrenen Kandidat:innen wird von unserem Spitzenkoch Alexander Kumptner das Rezept erklärt. Sie müssen ihre Teampartner:innen per Headset über den gesamten Kochprozess anleiten. Welches Team hat die Chance auf 1.000 Euro Gewinn? Unserer Challenge stellen sich heute die Liebespaare Michael (41) & Arie-Peter (58), Katya (39) & Daniele (41) sowie Thomas (20) & Eunu (23).