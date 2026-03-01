Downton Abbey
Folge 1: Schatten des Todes
67 Min.Folge vom 01.03.2026
Februar 1922: Auch sechs Monate nach Matthews tragischem Tod steht Mary noch immer unter Schock und hat sich völlig zurückgezogen. Es fällt ihr sogar schwer, Muttergefühle für ihren kleinen Sohn zu entwickeln. Während Robert dafür plädiert, seine Tochter in Ruhe trauern zu lassen, wollen Violet, Cora und Tom sie aus ihrer Trauer reißen, indem sie Marys Interesse an der Verwaltung von Downton Abbey wecken. Unter der Dienerschaft sorgt O'Briens unerwartete Kündigung für Aufregung.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Downton Abbey
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Historisches Drama, Drama
Produktion:GB, 2010
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 6: 2015 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved & © Season 3: 2012 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved. & © Season 4: 2013 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved & © Season 5: 2014 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved. & © Season 1: 2010 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved & © Season 2: 2011 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved