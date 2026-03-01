Downton Abbey
Folge 4: Matthews Brief
48 Min.
Mary und Tom fahren nach London, um sich wegen der Erbschaftssteuer, die Downton Abbey belastet, zu informieren. Beide sind etwas abgelenkt: Während Tom sich wegen der Nacht mit Edna schuldig fühlt, trifft Mary auf Lord Gillingham. Obwohl er einer anderen versprochen ist, macht er Mary einen Antrag. Edith verbringt indessen eine Nacht mit dem verheirateten Michael. Anna verschweigt John weiterhin die Vergewaltigung, weil sie fürchtet, er würde sich an dem Täter rächen wollen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick