Downton Abbey
Folge 3: Das Verbrechen
48 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12
Die Crawleys veranstalten ein großes Fest in Downton Abbey, zu dem Cora bewusst auch mehrere attraktive junge Männer einlädt, um Mary aus ihrer Trauer zu reißen. Lord Gillingham bemüht sich dann tatsächlich sehr um Mary, ist jedoch bereits verlobt. Edith hat Michael Gregson eingeladen und hofft, dass er bei ihrem Vater einen positiven Eindruck machen kann. Als fast alle durch die Party abgelenkt sind, fällt Lord Gillinghams Diener über Anna her und vergewaltigt sie ...
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Downton Abbey
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Historisches Drama, Drama
Produktion:GB, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6: 2015 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved & © Season 3: 2012 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved. & © Season 4: 2013 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved & © Season 5: 2014 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved. & © Season 1: 2010 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved & © Season 2: 2011 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved