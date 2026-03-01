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Downton Abbey

Matthews Vermächtnis

NBCUniversalStaffel 4Folge 2vom 01.03.2026
Matthews Vermächtnis

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Downton Abbey

Folge 2: Matthews Vermächtnis

48 Min.Folge vom 01.03.2026

Unter Matthews Papieren wird ein Brief gefunden, in dem er Mary zur Alleinerbin erklärt. Da Robert die Geschicke des Anwesens lieber alleine bestimmen würde, lässt er den Brief auf seine Verbindlichkeit prüfen. Violet ermutigt Mary hingegen, sich von Tom in die Geschäfte von Downton Abbey einweisen zu lassen. Rose überredet indessen Anna, sie zu einer Tanzveranstaltung zu begleiten. Da sich dort mehrere Männer für Rose interessieren, gerät die Situation rasch außer Kontrolle ...

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