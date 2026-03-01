Downton Abbey
Folge 2: Matthews Vermächtnis
48 Min.Folge vom 01.03.2026
Unter Matthews Papieren wird ein Brief gefunden, in dem er Mary zur Alleinerbin erklärt. Da Robert die Geschicke des Anwesens lieber alleine bestimmen würde, lässt er den Brief auf seine Verbindlichkeit prüfen. Violet ermutigt Mary hingegen, sich von Tom in die Geschäfte von Downton Abbey einweisen zu lassen. Rose überredet indessen Anna, sie zu einer Tanzveranstaltung zu begleiten. Da sich dort mehrere Männer für Rose interessieren, gerät die Situation rasch außer Kontrolle ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Downton Abbey
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Historisches Drama, Drama
Produktion:GB, 2010
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 6: 2015 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved & © Season 3: 2012 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved. & © Season 4: 2013 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved & © Season 5: 2014 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved. & © Season 1: 2010 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved & © Season 2: 2011 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved