Eine schwere EntscheidungJetzt kostenlos streamen
Downton Abbey
Folge 7: Eine schwere Entscheidung
48 Min.Folge vom 01.03.2026
Während Robert in die USA reist, um seinem Schwager zu helfen, müssen sich Mary und Blake zusammenraufen, als ihr neues Bewirtschaftungsprojekt für Downton ernsthaft in Gefahr gerät. Auch Gillingham macht Mary weiter den Hof, weicht aber ihren Fragen nach seiner Verlobten aus. Edith hat noch immer nichts über Michaels Verbleib erfahren und denkt in ihrer Verzweiflung über einen Schwangerschaftsabbruch nach. Isobel kümmert sich indessen um die ernstlich erkrankte Violet ...
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Downton Abbey
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Historisches Drama, Drama
Produktion:GB, 2010
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 6: 2015 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved & © Season 3: 2012 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved. & © Season 4: 2013 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved & © Season 5: 2014 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved. & © Season 1: 2010 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved & © Season 2: 2011 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved