Downton Abbey
Folge 6: Unter Verdacht
48 Min.Ab 6
Rose plant zur Roberts Geburtstag eine Überraschungsparty, zu der sie auch ihren Freund Jack Ross einlädt. Doch das Erscheinen des schwarzen Jazz-Musikers sorgt sowohl bei ihrer Familie als auch unter den Bediensteten für Aufruhr. Edith ist außerdem in großer Sorge, weil sie von Michael schon sehr lange nichts mehr gehört hat und sie zudem herausgefunden hat, dass sie schwanger ist. Für weitere Unruhe sorgen zwei Regierungsbeamte, die den Zustand des Anwesens überprüfen sollen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick