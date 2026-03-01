Downton Abbey
Folge 5: Annas Geheimnis
47 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12
Als ein langjähriger, aber hochverschuldeter Pächter Downton Abbeys stirbt, werden die unterschiedlichen Ansichten von Mary und ihrem Vater bezüglich der Zukunft des Anwesens erneut deutlich. Während Mary und Tom die Farm fortan selbst bewirtschaften wollen, leiht Robert dem Sohn des Pächters kurzerhand das Geld, um die Pacht selbst fortzuführen. Bates setzt indes Mrs. Hughes solange unter Druck, bis sie ihm endlich verrät, was Anna ihm so dezidiert zu verschweigen versucht ...
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Downton Abbey
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Historisches Drama, Drama
Produktion:GB, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6: 2015 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved & © Season 3: 2012 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved. & © Season 4: 2013 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved & © Season 5: 2014 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved. & © Season 1: 2010 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved & © Season 2: 2011 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved