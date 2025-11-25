Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Fatale Fehleinschätzung

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 1vom 25.11.2025
Fatale Fehleinschätzung

Fatale FehleinschätzungJetzt kostenlos streamen

Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Folge 1: Fatale Fehleinschätzung

47 Min.Folge vom 25.11.2025Ab 12

Als ein sechs Monate altes Mädchen seinen Kopf nicht mehr heben kann, eilen die Eltern mit ihrem Kind ins Krankenhaus. Dort stirbt die Kleine plötzlich, und Dr. G muss herausfinden, was passiert ist. Auch der Tod eines kokainabhängigen Mannes gibt Rätsel auf: Er klagte über Bauchschmerzen, die Ärzte rieten ihm, den Drogenkonsum einzustellen - dann ginge es ihm besser. Er hielt sich an den Rat und brach nur wenige Tage später tot zusammen.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
SAT.1 GOLD
Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Alle 2 Staffeln und Folgen