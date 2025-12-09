Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Tödlicher Kummer

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 7vom 09.12.2025
Tödlicher Kummer

Tödlicher KummerJetzt kostenlos streamen

Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Folge 7: Tödlicher Kummer

47 Min.Folge vom 09.12.2025Ab 16

Donald Finch stirbt überraschend nach kurzer, schwerer Krankheit. Bei der Autopsie findet Dr. G Hinweise darauf, dass Donald bettlägerig war. Doch was fesselt einen 32-Jährigen ans Bett? Während des Frühstücks mit seinem Sohn Damian fängt Jack Harper plötzlich an, mit einem Messer auf sich selbst einzustechen - das behauptet zumindest Damian. Will er vertuschen, dass er seinen Vater getötet hat?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
SAT.1 GOLD
Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Alle 2 Staffeln und Folgen