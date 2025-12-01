Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Folge 2: Tod im Pool
46 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12
Als eine Mutter ihren Sohn am Grund des Pools findet, zieht sie ihn aus dem Wasser und beginnt sofort mit den Wiederbelebungsmaßnahmen, doch der Junge stirbt. Bei der Obduktion tun sich einige Ungereimtheiten auf, und Dr. G muss von einem Mord ausgehen ? Und: Als ein Zugführer einen Mann auf den Gleisen liegen sieht versucht er alles, um die Kollision zu vermeiden - vergeblich. Dr. G muss klären, ob der Mann bereits tot war, oder ob er sich vielleicht das Leben nahm.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick