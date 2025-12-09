Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Nach einem Überfall fällt Cynthia Anders in eine schwere Depression. In der Folge verlässt sie ihren Mann und kommt bei ihrem Bruder unter, fünf Jahre später findet man sie tot auf ihrer Couch. Kann der Überfall nach so langer Zeit der Grund für ihr Ableben sein? Als Leo Guzman bei Malerarbeiten von einer Leiter in den Tod stürzt, scheint der Fall zunächst klar. Doch während der Autopsie kommen Dr. G Zweifel an der scheinbar offensichtlichen Todesursache.
