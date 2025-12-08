Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 5vom 08.12.2025
Folge 5: Böser Vorsatz

48 Min.Folge vom 08.12.2025Ab 12

Dr. G muss die Schicksale zweier Frauen klären und dafür sorgen, dass ihre Mörder gefunden werden: Carolyn Caseys Leiche wird von der Feuerwehr inmitten ihres brennenden Apartments gefunden. Es gibt keine Zeugen für den Hergang der Geschehnisse, und noch ist nicht klar, ob Carolyn bereits vor dem Brand tot war oder in den Flammen starb. Auch Jennifer Thompson kommt unter ungeklärten Umständen ums Leben. Hauptverdächtiger ist ihr Ehemann, doch der hält an seinem Alibi fest.

