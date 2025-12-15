Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Folge 8: Versteckte Killer
47 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
Der Highschool-Footballspieler Alonzo Smith geht mit Rückenschmerzen in die Notaufnahme und wird mit dem Rat, sich auszuruhen, nach Hause geschickt. Kurz darauf ist er tot. Starb Alonzo an einer seltenen Infektionskrankheit? Als Marie Allen ihre Schwester Leesha besuchen will, macht sie eine schreckliche Entdeckung: Leesha liegt tot und blutüberströmt auf der Couch. War es ein Unfall oder Mord?
