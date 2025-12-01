Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 10vom 16.12.2025
47 Min.Folge vom 16.12.2025Ab 12

Ein Nachbar findet die blutüberströmte und mit Wunden übersäte Leiche von Roy Campbell. Dr. G muss klären, ob der Mann von seinem aggressiven Hund totgebissen wurde, oder ob es sich um Mord handelt. Außerdem gilt es herauszufinden, woran die vier Monate alte starb. Ist ein seltener Gendefekt für den Tod des Mädchens verantwortlich, oder wurde das Baby misshandelt?

