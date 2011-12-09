Ein Fall für Zwei
Folge 12: Der Fall Matula
Drogenfahnder Rocky Schäfer, der verdeckt in der Frankfurter Hiphop-Szene ermittelt, wird tot in Matulas Loft aufgefunden. Die Beweislage spricht eindeutig gegen den Privatdetektiv, dem der Polizistenmord zu Last gelegt wird. Dr. Lessing versucht mit allen juristischen Mitteln, seinen besten Freund aus der Untersuchungshaft zu bekommen. Doch die vermeintlichen Indizien gegen Matula, die Hauptkommissar Brenner vorbringt, sind schwerwiegend, sodass sich Entlastendes kaum finden lässt und die Ermittlungen rasch eingestellt werden. Also bleibt Dr. Lessing nichts anderes übrig, als sich auf das Terrain der detektivischen Recherchen zu begeben. Während der Anwalt feststellen muss, eben kein Detektiv zu sein und selbst in Gefahr gerät, sieht Matula nur noch einen Weg: Er bricht aus dem Gefängnis aus und taucht unter. Er selbst muss herausbekommen, wer ihm den Mord angehängt hat. Mit Hilfe seines alten Freundes Benjamin Stoltz, wie Matula ehemaliger Polizist, heftet er sich an die Fersen des dubiosen Musikproduzenten und selbsternannten "Graf von Bonames". In der Zwischenzeit erfährt Dr. Lessing von Staatsanwältin Beck, dass Matula per Großfahndung gesucht wird. Mit Nachdruck bittet sie den Juristen, seinen Mandanten dazu zu bringen, sich freiwillig zu stellen. Umso mehr kämpft Lessing um den Unschuldsbeweis seines Freundes vom Schreibtisch aus und findet ein entlastendes Indiz. Plötzlich versteht er, wer welches Spiel im Fall Matula spielt und muss erkennen, dass sich Matula längst in großer Gefahr befindet.
