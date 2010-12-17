Ein Fall für Zwei
Folge 8: Schöner Schein
Deutsches Filmmuseum, Frankfurt: Kurz nach der Ausstellungseröffnung über den deutschen Stummfilm-Star Lee Parry wird in das Museum eingebrochen und das wertvolle Collier der Diva gestohlen. Dabei wird ein junger Wachmann mit K.o.-Tropfen so stark betäubt, dass er seitdem im Koma liegt. Während Museumsdirektor Dr. Gerold Klarholz und seine Frau, die Ausstellungsleiterin Dr. Sybille Wenger, schockiert über den ideellen Verlust sind, macht ihnen der Juwelier und Schmuckhändler Bernhard Wartenburg Vorwürfe. Ihm gehört das Geschmeide, und ihn schmerzt der materielle Verlust. Mittlerweile wird Dr. Markus Lessing vom zyprischen Botschafter in Berlin beauftragt, das Mandat für dessen Sohn zu übernehmen: Stefan Kostapoulos, ein international bekannter Gentleman-Gangster, soll den Einbruch ins Filmmuseum verübt haben. Sein Problem ist, dass er tatsächlich in das Museum eingedrungen ist und Kommissar Schuster genügend belastende Indizien gegen ihn vorliegen hat. Lessings Mandant behauptet jedoch, dass der Schmuck schon weg gewesen sei, als er ins Museum kam. Dank Matulas Recherchen in der Hehler-Szene und im Umfeld des Museums wird der wahre Täter schnell entlarvt. Jetzt müssen Lessing und Matula ungewohnte Wege beschreiten und gehen zur Enttarnung des wahren Diebes eine riskante Zusammenarbeit mit dem Gangster Kostapoulos ein. Wird ihnen das zum Verhängnis, oder führt die geplante Falle zum Ziel?
