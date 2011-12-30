Ein Fall für Zwei
Folge 15: Verlust
Barbara Köhler, eine Investmentbankerin, wird ermordet in einem Frankfurter Hotelzimmer aufgefunden. Ihre Familie ist geschockt und steht vor einem Rätsel, denn Barbara hatte angegeben, dass sie nach Mainz zu einem Geschäftsessen wollte. Als die Kripo nachweisen kann, dass sich ihr Ehemann Simon zur Tatzeit im Hotel aufhielt, wird dieser unter Mordverdacht festgenommen. Dr. Lessing übernimmt nicht nur auf Bitte des Sohnes Jens Simons Verteidigung, sondern auch, weil die Polizei eine seiner Visitenkarten bei der Toten gefunden hat. Es stellt sich heraus, dass Barbara für den folgenden Tag über Kristin einen Termin bei ihm vereinbart hatte. Während Simon gegenüber Lessing seine Unschuld beteuert, fördert Matula Ungereimtheiten in Barbaras Leben zutage. Offensichtlich hatte sie Geheimnisse vor ihrer Familie. Der Detektiv findet heraus, dass Barbara bereits vor einem halbem Jahr bei ihrer Bank entlassen worden war. Auch mehren sich die Hinweise auf einen unbekannten Liebhaber. Hat Simon davon gewusst? Er bestreitet es weiterhin, doch Lessing beschleichen Zweifel. Die Suche nach Beweisen für die Unschuld seines Mandanten gestaltet sich immer schwieriger, denn alle Spuren, die Matula verfolgt, scheinen zum Gegenteil zu führen. Erst als Matula den vermeintlichen Geliebten aufspürt, kommt Licht ins Dunkel.
