Ein Fall für Zwei
Folge 9: Tödliche Story
Mark Delamotte, ein berüchtigter Frankfurter Paparazzo, ist getötet worden. Eine ganze Reihe von angesehenen Persönlichkeiten hätte, aufgrund veröffentlichter Skandalgeschichten, Anlass gehabt, ihn zu töten. Doch der Verdacht fällt auf den Eishockey-Profi Simon Beck, der kurz vor dem Mord in einer heftigen Auseinandersetzung mit Delamotte gesehen wurde. Lessing, der von Becks Vereinsboss mit dessen Verteidigung beauftragt wird, kommt schnell dahinter, dass Beck, seine Schwester und sein ganzes berufliches Umfeld offensichtlich etwas verschweigen. Worum ging es also bei dem Streit, den Beck mit Delamotte hatte? Wirklich nur darum, dass der Paparazzo zu aufdringlich war und der Eishockey-Star sich belästigt fühlte? Der Mandant schweigt gegenüber Lessing eisern. Dank Matulas detektivischem Spürsinn wird ein einträgliches und kriminelles Nebengeschäft zwischen Delamotte und einem Börsenmakler aufgedeckt. Hat Delamotte versucht, auch mit Simon Beck kriminelle Geschäfte zu machen? Schließlich findet der Detektiv die Kopie des Fotos, für das der Paparazzo sterben musste. Als Lessing seinen Mandanten damit konfrontiert, nimmt das Verhängnis seinen Lauf. Denn auch diesmal wird der Täter alles daran setzen, dass das hochbrisante Foto nicht an die Öffentlichkeit kommt.
Weitere Folgen in Staffel 19
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick